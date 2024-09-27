Израиль за сутки нанес удары по примерно 220 объектам Хезболлы в Ливане

Военные Израиля за минувшие сутки нанесли удары по примерно 220 объектам радикального шиитского движения "Хезболла" в Ливане. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Среди целей, по которым нанесены удары, были объекты инфраструктуры террористов, пусковые установки, из которых снаряды были выпущены по израильской территории, террористы Хезболлы и склады оружия в Ливане", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Армия обороны Израиля "продолжает проводить операции по ослаблению и ликвидации террористического потенциала и инфраструктуры Хезболлы".

В свою очередь, по данным ЦАХАЛ, Хезболла выпустила более 150 снарядов, что вызвало вой сирен в Израиле.

Хезболла со своей стороны заявила, что совершила несколько нападений на севере Израиля с использованием ракет и беспилотников. Шиитское движение также подтвердило гибель главы одного из подразделений беспилотников Хезболлы Мохаммада Хусейна Сурура.