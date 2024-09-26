Израиль отказался прекратить огонь в Ливане и секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ продолжать сражаться "в полную силу", несмотря на призыв о перемирии от США, стран ЕС, Великобритании, Японии, Канады, Австралии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

"Новости о прекращении огня — неправда. Это американо-французское предложение, на которое премьер-министр даже не отреагировал. Премьер-министр приказал ЦАХАЛу продолжать боевые действия с полной силой и в соответствии с представленными ему планами. Кроме того, боевые действия в Газе будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны", - отметила канцелярия Нетаньяху.

Глава МИДа Израиля Исраэль Кац подтвердил, что "на севере прекращения огня не будет".

"Израиль продолжит борьбу с террористической организацией "Хезболла" всеми силами до победы и безопасного возвращения жителей севера в свои дома", - говорится в заявлении Каца, опубликованном в соцсети X.

Ранее была озвучена инициатива о трехнедельном перемирии между Израилем и Хезболлах, а также о приостановке боевых действий в секторе Газа.