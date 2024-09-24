Армия Израиля нанесла "точечный удар" по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по столице Ливана Бейруту. Об этом в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба, пообещав подробности позднее.

The Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ передает, что удар пришелся не на ливанскую столицу, а на ее южный пригород Дахию, который считается оплотом "Хезболлы".

24 сентября начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские войска в течение дня усилят натиск на ливанское шиитское движение "Хезболла", не дадут противнику "передышки".

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале "упреждающей наступательной операции" против военной инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане. Эта операция получила название "Стрелы севера". А премьер Израиля Нетаньяху обратился к жителям Ливана, попросив их покинуть "опасные зоны".

По информации медиа, ЦАХАЛ атаковал более 1000 целей группировки "Хезболла", в том числе в Бейруте.