Президент Израиля отрицает причастность страны к подрыву пейджеров и раций Хезболлы

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность его страны к взрывам пейджеров и раций группировки Хезболла в Ливане. Об этом политик рассказал в интервью британскому медиа Sky News.

Герцог заявил, что "безусловно отвергает какую-либо связь с тем или иным источником операции" в Ливане.

Израильский президент добавил, что у Хезболлы есть "много врагов".

Насчет конфликта Израиля и группировки политик заявил: существует вероятность "драматической эскалации" ситуации.

Он заявил, что Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, но эта страна была захвачена Хезболлой, и Израиль сражается "за весь свободный мир".