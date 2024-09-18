Хезболла пообещала расплату Израилю за теракт с пейджерами

Израиль ожидает «тяжелая расплата» за теракт с пейджерами в Ливане, в ходе которого пострадали почти 3 тыс. человек, в том числе много сторонников группировки «Хезболла». Об этом говорится в заявлении последней, которое цитирует Al Arabiya.

В Хезболле заявили, что та «продолжит свои операции сегодня, как и во все прошлые дни», подчеркнув, что эти действия «отделены от тяжелой расплаты, которую преступный враг должен ждать за свою бойню во вторник». Ранее группировка возложила ответственность за теракт на Израиль. Движение также пообещало продолжить поддерживать сектор Газа.

По последним данным, в результате взрывов сотен пейджеров погибли девять человек. Ранения получили более 2,8 тыс. человек, 200 из них находятся в тяжелом состоянии.