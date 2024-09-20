Лихорадка Западного Нила после укуса комара зафиксирована в пяти землях ФРГ

По меньшей мере шесть человек в Германии с начала 2024 года заразились лихорадкой Западного Нила после укуса комара. Это следует из данных подведомственного Минздраву ФРГ Института имени Роберта Коха (RKI).

Известно о двоих заболевших из Саксонии, и по одному случаю в Берлине, Бранденбурге, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Институт при этом выделяет в отдельную категорию еще пять случаев заражений, "которые можно связать с поездками в другие страны".

В 2023 году RKI зарегистрировал в ФРГ 7 случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила, передаваемых домашними комарами, а годом ранее - 17. По данным экспертов, большое количество случаев заражения может оставаться незарегистрированным, так как болезнь протекает бессимптомно у примерно 80% зараженных. Тяжелее всего ее переносят пожилые люди, которые ранее перенесли другие заболевания.