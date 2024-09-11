Цены на нефть эталонных марок усилили рост

Цены на нефть эталонных марок поднимаются более чем на 2%.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:17 выросли на $1,44 до $70,63 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,48 до $67,23 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3,7%, WTI - на 4,3%, обе марки обновили минимумы с декабря 2021 года на данных о резком замедлении роста импорта в Китай, а также после ухудшения прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.