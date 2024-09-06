Последнее обновление: 06.09.2024 18:00

Цены на нефть завершают неделю снижением

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением более чем на 6%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 составила $72,3 за баррель, что на $0,39 ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,27 до $68,88 за баррель.

Давление на рынок по-прежнему оказывают сигналы ослабления глобальной экономической активности, усиливающие опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть.

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