Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $71,09 за баррель, что на $0,48 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,42 до $70,61 за баррель, минимума с июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,43 до $67,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,56 (2,4%), до $67,31 за баррель.