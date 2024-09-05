Последнее обновление: 05.09.2024 13:24

Цены на нефть резко стали повышаться

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть стали резко повышаться, сообщает Reuters.

Цены на нефть выросли после падения до многомесячных минимумов, поскольку основные производители могут отложить запланированное на следующий месяц увеличение добычи, а запасы в США сократились, хотя рост был ограниченным из-за постоянных опасений относительно спроса.

Фьючерсы на нефть Brent на ноябрь подорожали на 15 центов до $72,85 после падения на 1,4% на предыдущей сессии до самого низкого закрытия с 27 июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь выросли на 15 центов до $69,35 после падения на 1,6% в среду до самого низкого уровня с 11 декабря.

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