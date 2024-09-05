Цены на нефть резко стали повышаться

Цены на нефть стали резко повышаться, сообщает Reuters.

Цены на нефть выросли после падения до многомесячных минимумов, поскольку основные производители могут отложить запланированное на следующий месяц увеличение добычи, а запасы в США сократились, хотя рост был ограниченным из-за постоянных опасений относительно спроса.

Фьючерсы на нефть Brent на ноябрь подорожали на 15 центов до $72,85 после падения на 1,4% на предыдущей сессии до самого низкого закрытия с 27 июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь выросли на 15 центов до $69,35 после падения на 1,6% в среду до самого низкого уровня с 11 декабря.