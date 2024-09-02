Цены на нефть снижаются в понедельник на статданных из Китая, показавших усиление спада активности в промышленном секторе страны.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $76,33 за баррель, что на $0,6 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,89 до $76,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,53 до $73,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,36 (3,1%), до $73,55 за баррель.