Последнее обновление: 30.08.2024 14:59

Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу продолжили рост

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть эталонных марок растут утром в последний рабочий день лета.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 пятницы составила $80,18 за баррель, что на $0,24 (0,3%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты повысились в цене на $1,29 до $79,94 за баррель.

Срок биржевого обращения октябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в пятницу. Более активно торгуемые ноябрьские контракты дорожают в ходе торгов на $0,22 до $79,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,18 до $76,09 за баррель. В четверг контракт подорожал на $1,39 до $75,91 за баррель.

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