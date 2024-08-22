Нефть неожиданно перешла к росту

Нефтяные цены умеренно восстанавливаются днем в ходе торгов после падения до минимумов с января днем ранее.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 выросли на $0,4 до $76,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,28 до $72,21 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,5% и обновила минимум со 2 января, а WTI упала до самой низкой отметки с 10 января этого года, потеряв 1,7%.