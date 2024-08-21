Нефть днем перешла к слабому росту

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно подниматься днем в среду после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:11 выросли на $0,16 до $77,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на $0,13 до $73,3 за баррель.

Днем ранее Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,7% на фоне снижения опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке.