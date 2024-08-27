Цены на нефть перестали повышаться после перебоев поставок в Ливии

Цены на нефть приостановили свой недавний рост, снизившись во вторник после роста более чем на 7% за предыдущие три сессии на фоне опасений относительно потенциального закрытия ливийских нефтяных месторождений. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 18 центов до $81,25 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 28 центов до $77,14 за баррель.

Рынки нефти резко выросли в течение предыдущих трех сессий, что было вызвано ожиданиями снижения процентных ставок в США, которое может увеличить спрос на топливо, военными действиями между Израилем и Хезболлой в Ливане на выходных, которые угрожают широким конфликтом на Ближнем Востоке, что потенциально может нарушить поставки из ключевого региона добычи, а также возможным закрытием ливийских нефтепроводов.

Нефтяные месторождения на востоке Ливии, на которые приходится почти вся добыча страны, будут закрыты, а добыча и экспорт прекращены. Об этом заявила в понедельник администрация, базирующаяся на востоке страны, после вспышки напряженности вокруг руководства центрального банка.

Отметим, что за этот период WTI подорожала на 7,6%, а Brent - на 7%.