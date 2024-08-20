Нефть продолжает дешеветь после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после снижения до двухнедельных минимумов днем ранее.

Давление на нефтяные котировки оказывает некоторое снижение напряженности на Ближнем Востоке.

В результате стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 составляет $77,05 за баррель, что на $0,61 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на $2,02 до $77,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,62 до $73,75 за баррель. В понедельник контракт упал на $2,28 до $74,37 за баррель.