Последнее обновление: 17.07.2024 21:22

В Польше завершили строительство базы для военных США

В польском Свентошуве завершили строительство базы для размещения более 1000 военнослужащих армии США. Об этом сообщило польское агентство PAP.

База предназначена для обеспечения временного размещения войск союзников во время учений на полигоне.

Кроме того, объект должен способствовать ротационному пребыванию американских солдат.

"База также будет использоваться для быстрого сбора, получения припасов и конфигурации боевой техники перед перемещением в район тактического сбора", – рассказал агентству бригадный генерал Дариуш Мендрала.

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