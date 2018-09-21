Польша планирует разместить "Форт Трамп" у восточной границы

Польша хочет разместить американскую военную базу на восточной или северо-восточной границе, заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире радиостанции RMF FM.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

"Еще слишком рано, чтобы говорить о конкретных местах. Одно можно сказать наверняка: мы хотели бы, чтобы такое решение было принято, чтобы такая база была размещена где-то на восточном фланге, на северо-востоке или на востоке Польши", - сказал Дворчик.

При этом он настаивает, что американская база должна обеспечить Польше безопасность.

"Все понимают, что такое решение о размещении в Польше постоянных баз США было бы очень большим событием, существенно сказалось бы на безопасности всего региона и, конечно, Польши", - заявил Дворчик.

В Польше принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.