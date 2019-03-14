Последнее обновление: 14.03.2019 17:58

В Польше назвали сроки ввода в эксплуатацию американской базы ПРО в стране

Американскую базу ПРО в польском Редзиково могут ввести в эксплуатацию к концу 2020 года, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции в Варшаве.

В Редзиково в 150 километрах от Гданьска строится американская база, которая будет включать в себя компоненты системы радиолокационного отслеживания ракет, а также ракетное вооружение.

Военный эксперт объяснил, почему Польша хочет купить самолеты F-35Польша ведет переговоры с США о приобретении самолетов F-35, сообщил президент Польши Анджей Дуда. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"Есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действиям", - сказал Чапутович.

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