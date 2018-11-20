Последнее обновление: 20.11.2018 16:53

Министр обороны Польши назвал создание базы "Форт Трамп" решенным вопросом

Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал создание в стране американской военной базы решенным вопросом. Об этом он заявил в эфире Польского радио.

"Форт Трамп" является польско-американской инициативой. "Форт-Трамп" будет создан. Это не подлежит никакому сомнению", - сказал министр.

По его словам, речь идет не том, что в Польше усилят присутствие американских военных, но только о том, как это произойдет и какие это будут подразделения. При этом Блащак отказался раскрыть подробности, поскольку "заботится о сильной переговорной позиции Польши".

С идеей разместить в Польше постоянную американскую бронетанковую дивизию выступил президент Анджей Дуда. Он же предложил и название — "Форт Трамп". Расходы — порядка полутора-двух миллиардов долларов — берет на себя Варшава. Сам Трамп заявил, что США пока обдумывают это предложение, сделанное в двустороннем порядке, вне рамок НАТО.

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