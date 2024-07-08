РФ массированно атакует Украину (обновлено)

Россия массированно атакует регионы Украины.

В настоящее время Киев находится под ударами российских ракет. В районе аэропорта Жуляны были слышны взрывы.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что медики и пожарные направлены в Соломенский район Киева. Он также попросил жителей не покидать укрытия.

Ракеты направлялись на Киев, по данным СМИ, с нескольких направлений. Воздушная тревога объявлена также в Днепре и Кривом Роге. Ранее утром обстрелу подвергся Корабельный район Херсона.

Update: По последней информации (на 11:42), Россия запустила сегодня по Украине более 40 разных ракет разных типов.

Атакованы были Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница Охматдит в Киеве (под завалами лежат дети, все палаты разрушены и в крови).