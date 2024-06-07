Последнее обновление: 07.06.2024 16:07

Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 22 запущенных РФ «шахеда»

Воздушные силы Украины в ночь на среду были сбиты 22 из 27 запущенных РФ беспилотников-камикадзе.

В сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что «шахеды» сбивали ночью над Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областями.

Глава администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что один из дронов попал в промышленный объект.

Глава администрации Николаевской областной администрации Виталий Ким утром среды написал в телеграме, что над его областью были сбиты шесть «шахедов». Один из них, упав, полностью разрушил, по словам Кима, частный дом на западе области и повредил еще десять домов и два автомобиля. Люди не пострадали.

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил л четырех сбитых беспилотниках.

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