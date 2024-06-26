Украина вернула из российского плена 90 военных

В рамках очередного обмена пленными Украине 25 июня удалось вернуть из России 90 военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Воины Нацгвардии, Военно-морских сил, армии, теробороновцы, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал Чернобыльскую атомную электростанцию. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина помнит обо всех людях в российском плену и продолжает работу по освобождению каждого и каждой.

Глава государства поблагодарил команду, которая занимается обменами, а также всех международных партнеров, которые помогают в освобождении украинцев из российского плена.

Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что домой вернулись, в том числе, 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских сил, 15 бойцов Вооруженных Сил Украины и восемь бойцов теробороны.

В частности, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 бойца, вышедших из "Азовстали". Также из российского плена освобождены пятеро охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.