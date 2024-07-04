В Беларуси начали выходить на свободу тяжелобольные политзаключенные

Бывший лидер БНФ и кандидат в президенты, которого арестовали в 2021 году и приговорили в сентябре следующего года к 10 годам колонии за якобы заговор против правительства с целью захвата власти, Григорий Костусев в среду был освобожден из заключения. Об этом сообщают белорусские медиа.

После ареста у 67-летнего Костусева обнаружили рак.

В апреле ему сделали операцию по удалению катетера из мочеточника, после чего сразу перевели в тюремную камеру.

В среду также прошли сообщения о выходе на свободу некоторых политзаключенных, в частности, речь шла о "хороших новостях" из женской колонии.

Накануне Лукашенко анонсировал освобождение из заключения тяжело больных своих оппонентов, преимущественно с раковыми заболеваниями.

По состоянию на конец мая, известно о более 90 белорусских политзаключенных, состояние здоровья которых тяжелое.