Последнее обновление: 23.12.2021 09:40

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 945 человек

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 945 человек после того, как правозащитные организации признали политзаключенными осужденных на длительные сроки «анархистов».

«Мы, представители белорусского правозащитного сообщества, заявляем, что преследование Дмитрия Дубовского, Игоря Олиневича, Сергея Романова и Дмитрия Резановича является политически мотивированным, а они сами – политическими заключенными», - говорится в заявлении белорусских правозащитных организаций.

Уголовное дело по обвинению Дмитрия Дубовского, Дмитрия Резановича, Игоря Олиневича и Сергея Романова в совершении актов терроризма (ч. 2 ст. 289 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 2 и ч. 4 ст. 295 УК), а Олиневича и Дубовского также в незаконном перемещении через границу запрещенных веществ (ч. 1 ст. 333-1 УК) рассмотрено Минским областным судом в закрытом судебном заседании в отсутствие предусмотренных для этого законных оснований, отмечают правозащитники.

Обвиняемым назначены наказания соответственно 18, 19, 20 и 20 лет лишения свободы в исправительной колонии.

«Назначенное обвиняемым наказание является чрезмерным и не обосновано общественной опасностью содеянного и данными о личности обвиняемых», - также сказано в заявлении.

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