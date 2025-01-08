Виктор Бабарико появился в белорусском информпространстве на коротком видео из колонии

Сильно похудевший экс-кандидат в президенты политзаключенный Виктор Бабарико появился в белорусском информационном пространстве на коротком видео из колонии, которое опубликовал в своем канале бывший главред NEXTA Роман Протасевич.

Протасевич заявил, что он посетил Бабарико в ИК-1 в Новополоцке.

Он также сказал, что главная цель его визита — "передать весточки от его (Бабарико – прим.) родни ему и, соответственно, доставить уже его письмо в обратном направлении".

Протасевич говорит, что Виктор Бабарико "в хорошем настроении и не потерял навыков красноречия".

"Я очень хочу, чтобы она выросла замечательной девочкой, похожей на тебя", - сказал в видео Бабарико, обращаясь к родным — дочери или внучке.

В ноябре 2024 года Протасевич выложил фотографии другой политзаключенной, Марии Колесниковой, связи с которой на тот момент не было более полутора лет.

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан июне 2020 года, через месяц после того, как заявил о намерении участвовать в выборах президента Беларуси. В июле 2021 года он был приговорен к 14 годам заключения по обвинению в коррупции.

В феврале 2023 года к Бабарико перестали пускать адвоката, тогда же от него перестали приходить письма.

В ночь с 24 на 25 апреля 2023 года Бабарико доставили в хирургическое отделение больницы Новополоцка в состоянии средней степени тяжести: в легких обнаружена жидкость. С этого момента началась его изоляция от внешнего мира, информация о нем поступала только от других заключенных.