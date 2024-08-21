В Беларуси не менее 12 политзаключенных вышли на волю

В Беларуси 12 политзаключенных (10 женщин и 2 мужчины) вышли 20 августа на волю.

Среди вышедших - приговоренный к девяти годам колонии 74-летний глава оршанского независимого профсоюза РЭП Василий Береснев (мужчина страдал от боли в единственной почке, ему требовалась пересадка), журналистка Ксения Луцкина, Ирина Санковская, Ольга Новикова (ее 35-летний муж Виктор Новиков также был освобожден по амнистии 3 июля), Алла Зуева, Ольга Стабровская.

Имена остальных пока не разглашаются.

Как сообщалось, Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 политзаключенных — 16 мужчин и 14 женщин.