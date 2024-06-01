Воздушные силы Украины в ночь на 1 июня сбили 81 воздушную цель

В ночь на субботу российские военные выпустили по Украине 53 ракеты различного типа и 47 беспилотников, говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

Сбить украинским военным удалось 46 дронов, 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты «Калибр» и 1 ракету «Искандер-К».

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что были «атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях».

О том, что в результате массированной атаки на Запорожье в ночь на субботу есть попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Подробностей он не привел.

В Харьковской области в результате атаки пострадали 12 человек, среди них 8 детей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.