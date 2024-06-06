Инвестиции в зеленую энергетику в мире возрастут до $2 трлн

Инвестиции в технологии чистой энергии в мире в 2024 году вырастут до $2 триллионов, что почти вдвое превышает сумму, израсходованную на ископаемое топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

"На каждый доллар, который сегодня идет на ископаемое топливо, почти два доллара инвестируются в чистую энергию", – сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

К чистым технологиям относятся возобновляемые источники энергии, электромобили, атомная энергетика, топливо с низким уровнем выбросов, повышение эффективности и тепловые насосы.

Между тем ожидается, что общие инвестиции в энергетику впервые превысят $3 триллиона в 2024 году, сообщает агентство в своем ежегодном отчете World Energy Investment. $1 трлн уйдет на уголь, газ и нефть.

"Мы достигли важной вехи. Инвестиции в чистую энергию устанавливают новые рекорды даже в сложных экономических условиях. Рост подкрепляется сильной экономикой, непрерывным сокращением расходов и соображениями энергетической безопасности, усиленными вторжением России в Украину", – добавили в отчете.

Согласно отчету, на солнечные фотоэлектрические панели уходит больше денег, чем на все другие технологии производства электроэнергии вместе взятые.

За последние два года расходы на солнечные панели снизились на 30%, и в 2024 году "инвестиции в солнечную фотоэлектрическую энергию должны вырасти до $500 миллиардов, поскольку падение цен на модули стимулирует новые инвестиции".

Согласно отчету, общие инвестиции в возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику для производства электроэнергии в 10 раз превысили сумму, направленную на производство электроэнергии на ископаемом топливе. Когда в 2015 году было заключено Парижское соглашение об изменении климата, это соотношение составляло два к одному.

"Мы видим новый импульс для инвестиций в атомную энергетику", – добавил Бирол.

В 2024 году на Китай будет приходиться наибольшая доля инвестиций в чистую энергетику с отметками $675 миллиардов, тогда как на Европу будет приходиться $370 миллиардов, а на Соединенные Штаты – $315 миллиардов.