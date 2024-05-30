В Беларуси более 36 тыс. человек подверглись политическому преследованию с 2020 года

С начала последней президентской кампании в Беларуси в мае 2020 года не менее 36418 человек подверглись политическому преследованию со стороны властей посредством административного наказания.

Не менее 5133 человек в рамках политического преследования были осуждены по уголовным статьям, сообщают европейские и белорусские медиа.

По уголовным статьям не менее 2466 человек были осуждены за участие в протестах, 90 человек — за оказание финансовой помощи (донаты), еще 51 человек был осужден судили по статье о госизмене. Не менее 40 человек были осуждены заочно, а в отношении 38 осужденных начали новые уголовные дела.

С мая 2020 года за решеткой умерли шесть политзаключенных. Полностью отбыли сроки и вышли на свободу 1012 политзаключенных. 254 политзаключенных находятся в группе особого риска. Среди них 65 людей старше 60 лет.

За четыре года в список «экстремистов» МВД включены 4100 человек, в список «террористов» КГБ — более 400 человек.