Лукашенко помиловал приговоренного к сметной казни гражданина Германии

Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Кригера признали виновным по шести статьям уголовного кодекса, он был приговорен судом к исключительной мере наказания. Как ранее сообщалось, Кригер обратился к Лукашенко с прошением о помиловании. … с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании», — говорится в сообщении.

Решение о помиловании было принято после консультаций Лукашенко с «людьми, погруженными в процесс», от которых он «услышал подробности, мнения».

Гражданина Германии обвиняли по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 133 (Наемничество); ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма); ч. 4 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ); ч. 4 ст. 309 (Приведение в негодность транспорта или путей сообщения); ч. 3 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования или участие в нем); ст. 358−1 (Агентурная деятельность).

Кригера судили за взрыв возле железнодорожной станции Озерище. По информации властей, в Беларусь Кригер въехал туристом 2 октября 2023 года с телефонами и беспилотником. 4 октября он «вел в Осиповичах разведку, фотографировал территорию в/ч 97115, военную технику, на следующий день — участок железнодорожных путей, вагоны, погрузочно-разгрузочную платформу рядом с ж/д станцией Озерище и выслал данные представителю украинской спецслужбы».

«Оттуда же получил координаты и фото тайника с самодельным взрывным устройством с инструкцией по установке его на железной дороге. Тайник Кригер нашел в лесопосадке в Первомайском районе Минска, под опорой ЛЭП. Достал рюкзак с самодельным взрывным устройством (не менее 3 кг взрывчатого вещества октоген), перевез и установил на железнодорожных путях Озерища», — утверждали белорусские пропагандисты.

Взрыв произошел 5 октября ближе к полуночи. На следующий день Кригер собирался улететь в Баку, но был задержан.