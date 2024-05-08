Последнее обновление: 08.05.2024 17:03

Власти Беларуси потребовали от создателей Nexta возмещения ущерба на сумму $7,8 млн

Суд в Минске постановил взыскать с участников признанного властями Беларуси террористической организаций телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика имущественный ущерб и госпошлину в размере более 25 млн рублей (примерно $7,8 млн).

"Взыскать в солидарном порядке с Протасевича, Путило и Рудика в доход государства в лице Министерства финансов Республики Беларусь ущерб, причиненный преступлениями, в размере 23 989 868 рублей и 3 копеек", - говорится в решении суда, на которое ссылается сам Протасевич.

Ответчиков также обязали выплатить "в доход государства в солидарном порядке государственную пошлину в размере 1 169 393 рублей и 40 копеек".

"Сказать, что это сумма астрономическая, - это, наверное, не сказать вообще ничего. Это огромные деньги. Это сумма, которую за всю жизнь не выплачу ни я, ни мои дети, ни мои внуки, ни, наверное, даже правнуки", - признал Протасевич, отметив, что такое решение стало для него шоком и он надеялся "на более маленькие суммы".

Находящиеся за границей Путило и Рудик были заочно приговорены к 20 и 19 годам лишения свободы. Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы, но в мае 2023 года его помиловал Лукашенко.

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