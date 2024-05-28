Путин доволен сговорчивостью Лукашенко

Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан почти прямым текстом заявил, что доволен договороспособностью, а скорее сговорчивостью Лукашенко.

Так на вопрос журналиста «Лукашенко предлагал Вам в качестве собеседников (переговорщиков – ред.) украинских военных?» (в контексте заявлений о якобы утратой Зеленским легитимности на посту президента Украины) Путин ответил следующим образом:

«К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы давно бы завершили этот конфликт, причём к взаимному удовлетворению. Мы бы нашли развязки с Украиной, если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном», - заявил Путин.

Подобный ответ позволяет допустить, что текущая внутренняя и внешняя политика, проводимая властями Беларуси, является предметом «развязок» с Кремлем.