Последнее обновление: 30.04.2024 17:58

Россия не требовала от Беларуси участия в военном вторжении в Украину - Минобороны

РФ никогда не обращалась за помощью к Беларуси для участия в военном вторжении в Украину, утверждает помощник министра обороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский.

В своем утверждении Касинский ссылается на высказывания Лукашенко.

"Наш главнокомандующий неоднократно говорил о том, что Россия с начала специальной военной операции никогда не обращалась за помощью, не требовала, чтобы Республика Беларусь участвовала в СВО", - сказал Касинский (цитата "СБ. Беларусь сегодня").

"В отличие от НАТО Россия не тащит в военные дела партнеров и союзников. С учетом военного и экономического потенциала Российской Федерации можно утверждать, что настолько мощное государство способно, не втягивая кого-то, само решать те вопросы, которые назрели", - добавил он.

"После начала специальной военной операции было много спекуляций на тему того, что белорусские военные якобы находятся на территории Украины, принимают участие в СВО, фабриковались различные информационные материалы о том, что якобы погибли наши военнослужащие", - заявил Касинский.

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