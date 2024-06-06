Путин признал наличие разногласий в отношениях с Беларусью

Путин признал, что в отношениях России с Беларусью были и остаются определенные разногласия, которые удается решать, исходя из «интересов народов».

"Действительно, в разное время по-разному складывались наши отношения, но, поскольку в основе отношений лежат фундаментальные интересы обоих народов, российского и белорусского, то всегда, именно опираясь на это, удавалось найти решение даже самым сложным, казалось бы, таким вопросам, которым нет простых ответов ", - сказал Путин в среду на встрече с главами информагентств.

По словам Путина, именно поэтому Москва и Минск ведут строительство Союзного государства, передает ТАСС.

"У нас все получается, мы делаем это исходя из настроений наших народов, делаем это очень спокойно, аккуратно", - утверждает Путин, отметив, что при решении любого вопроса и при любом шаге по этому направлению страны опираются на свои интересы в сфере экономики, политики, включая внешнюю, экологии, культуры.

"[Это] всегда позволяет решать и мелкие вопросы сложного, может быть, характера, если они возникают", - добавил Путин, уточнив, что объем двусторонних отношений таков, что "всегда есть чем заниматься".

Он сообщил, что после его недавнего «переизбрания» на переговорах в Беларуси не обошлось без споров.

"Это касалось промышленной кооперации, уровня локализации производства. Это касалось - вопрос традиционный, но тем не менее, - объемов поставок наших товаров на НПЗ Белоруссии, это касалось взаимных поставок нефтепродуктов на российский рынок. То есть все очень конкретные, осязаемые вопросы, от решения которых, безусловно, зависит уровень жизни наших граждан", - сказал Путин.

Он назвал некоторые решения РФ и Беларуси "нетривиальными". По его словам, хотя со стороны и может показаться, что двусторонние отношения Москвы и Минска идут "по накатанной", сторонам всегда "нужно предпринимать какие-то усилия, чтобы найти ответы на те вопросы, которые возникают".

"Все получается, уверен, так оно будет и дальше", - заявил Путин.