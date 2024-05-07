Последнее обновление: 07.05.2024 16:46

СБУ раскрыла агентов ФСБ, планировавших убийство президента Зеленского

В Украине разоблачена сеть агентов ФСБ, готовивших убийство президента Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны, сообщила Служба безопасности Украины.

«Реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная Службой безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника УГО, которые «сливали» секретную информацию России», — сообщает СБУ.

«Кроме Владимира Зеленского, враг планировал ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Например, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой», — сказано в сообщении.

«План врага был следующим: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию. По координатам здания, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали запустить еще одну ракету, в том числе для уничтожения следов применения дрона», — говорится в сообщении.

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