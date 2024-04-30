Последнее обновление: 30.04.2024 17:58

Moody’s подтвердило мусорные рейтинги Беларуси

Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинги Беларуси на уровне С и расценивает как дефолт выплаты по еврооблигациям в национальной валюте, следует из пресс-релиза агентства.

«Рейтинг отражает ограниченную способность Беларуси обслуживать свой долг в условиях ужесточения санкций, введенных за поддержку военного вторжения России в Украину», - говорится в пресс-релизе.

«C» является самым низким рейтингом по рейтинговой шкале Moody’s, и маловероятно, что рейтинг Беларуси повысится, если санкции не будут сняты… Даже в случае отмены санкций ликвидность Беларуси останется очень низкой, что ограничит ее способность обслуживать суверенный долг», — отмечается в пресс-релизе.

Агентство прогнозирует замедление роста ВВП Беларуси в 2024 году до 1,5%.

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