Российское рейтинговое агентство отозвало кредитные рейтинги Беларуси

Российское рейтинговое агентство АКРА отозвало кредитные рейтинги Беларуси по неаналитическим причинам, говорится в сообщении агентства.

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) отзывает ранее присвоенные Правительству Республики Беларусь незапрошенные кредитные рейтинги по международной шкале: долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте — B+ (прогноз по кредитным рейтингам «Развивающийся»), а также краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B и в национальной валюте — B без одновременного их подтверждения по неаналитическим причинам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые незапрошенные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь были опубликованы АКРА 20 февраля 2020 года.

«Указанные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь не будут пересмотрены … в связи с их отзывом по неаналитическим причинам», - отмечается в сообщении.

В агентстве также указали, что незапрошенные суверенные кредитные рейтинги Беларуси были присвоены на основании публичных данных, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. При присвоении незапрошенных суверенных кредитных рейтингов использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

«АКРА не оказывало правительству Республики Беларусь дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения незапрошенных суверенных кредитных рейтингов выявлены не были», - подчеркивается в сообщении.

Неаналитическими причинами для отзыва рейтингов могли стать как проблемы с погашением белорусскими властями еврооблигаций, приобретенных российскими инвесторами, так и недавние поправки в порядок аккредитации рейтинговых агентств в РБ.