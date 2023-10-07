Fitch отзывает кредитные рейтинги Беларуси из-за недостатка информации

Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси, в том числе долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте (LTFC) на уровне «RD» (ограниченный дефолт).

«Отзыв рейтингов Беларуси обусловлен отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента. Таким образом, у Fitch больше нет достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги (или аналитическое освещение) Беларуси», - говорится в сообщении агентства

В сообщении также отмечается, что причинами отзывами рейтингов стало «отсутствие сторонних источников для адекватной проверки ключевых кредитных факторов, включая налогово-бюджетную политику и политику управления долгом», что ограничивает нашу способность агентства «проверять фактические элементы, необходимые для определения рейтинга».

Напоследок, Fitch Ratings обновило свои прогнозы относительно перспектив белорусской экономики. В частности, агентство улучшило апрельский прогноз снижения ВВП Беларуси в 2023 году с минус 1,3% до минус 0,9%, в 2004 году - с минус 0,3% до роста на 0,1%. В 2025 году экономика Беларуси, по мнению экспертов агентства, вырастет на 0,7%.

Инфляция в Беларуси по итогам 2023 года составит 7,5% (ранее 8,7%), в 2024 году – 8,0% (ранее 9,5%), в 2025 году – 7,9%.