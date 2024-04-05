Золотовалютные резервы Беларуси в марте 2024 года выросли на $133,9 млн

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 апреля 2024 года, по предварительным данным, составили $8,3525 млрд, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В марте 2024 года золотовалютные резервы выросли на $133,9 млн после роста в феврале на $125,1 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в марте выросла с $3,5528 млрд до $3,8438 млрд. Активы в иностранной валюте за март снизились на $158,1 млн и на 1 апреля составили $3,1385 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.