Последнее обновление: 07.06.2024 17:29

Золотовалютные резервы Беларуси в мае 2024 года снизились на $30,1 млн

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июня 2024 года, по предварительным данным, составили $8,4114 млрд, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В мае 2024 года золотовалютные резервы снизились на $30,1 млн после роста в апреле на $89,0 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в мае выросла с $4,0038 млрд до $ 4,0742 млрд. Активы в иностранной валюте за май снизились на $97,7 млн. и на 1 июня составили $2,973 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.

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