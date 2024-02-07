Золотовалютные резервы Беларуси в январе 2024 года снизились на $33,9 млн

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 февраля 2024 года, по предварительным данным, составили $8,0935 млрд, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В январе 2024 года золотовалютные резервы снизились на $33,9 млн после снижения в декабре на $128,2 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в январе снизилась с $3,582 млрд до $3,5635 млрд. Активы в иностранной валюте за январь снизились на $7 млн и на 1 февраля составили $3,1504 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.