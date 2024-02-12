ЕАБР обнаружил спрос на валютном рынке Беларуси

На валютном рынке Беларуси сформировался чистый спрос на иностранную валюту в размере $180 млн., утверждают эксперты ЕАБР, комментируя сокращение золотовалютных резервов Беларуси на $33,9 млн. за январь.

«Сокращение преимущественно обусловлено снижением стоимости золота на $18,7 млн. вследствие коррекции цены на 0,5% за январь 2024 г. Резервные активы в иностранной валюте сократились на $7 млн. Вместе с тем, на валютном рынке сформировался чистый спрос на иностранную валюту в размере $180 млн.», - говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.