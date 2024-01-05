Золотовалютные резервы Беларуси в декабре 2023 года снизились на $128,2 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 января 2024 года, по предварительным данным, составили $8,1274 млрд., сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В декабре 2023 года золотовалютные резервы снизились на $128,2 млн после роста в ноябре на $108,7 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в декабре выросла с $3,525 млрд. до $3,582 млрд. Активы в иностранной валюте за декабрь снизились на $199 млн. и на 1 декабря составили $3,1574 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.