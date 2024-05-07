Золотовалютные резервы Беларуси в апреле 2024 года выросли на $89,0 млн

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 мая 2024 года, по предварительным данным, составили $8,4415 млрд, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В апреле 2024 года золотовалютные резервы выросли на $89,0 млн после роста в марте на $133,9 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в апреле выросла с $3,8438 млрд до $ 4,0038 млрд. Активы в иностранной валюте за апрель снизились на $67,8 млн и на 1 мая составили $3,0707 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.