Шойгу поговорил об атаке на «Крокус» с французским министром обороны

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню осудил нападение в «Крокус Сити Холле» в телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом говорится в заявлении, распространенном французским военным ведомством.

Лекорню заявил, что у Франции нет информации, связывающей нападение с Украиной. Об этой связи неоднократно заявляли российские власти, в том числе президент страны и директор ФСБ.

Это крайне редкий разговор главы Минобороны России с министром страны НАТО после начала войны в Украине. Шойгу, согласно публичной информации, дважды с начала вторжения говорил с главой Пентагона Ллойдом Остином, последний раз — в марте 2023 года. Это первый разговор Шойгу с Лекорню с октября 2022 года.

Украина отвергает любые подозрения в свой адрес в связи с атакой на «Крокус», как США и другие западные страны.

Лекорню осудил нападение на «Крокус» и выразил солидарность с семьями погибших, следует из сообщения ТАСС. Российское государственное информагентство сообщает о «готовности Франции к сотрудничеству в борьбе с терроризмом».