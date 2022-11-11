Франция: Россия стала на необратимый путь конфронтации с Западом

В новом стратегическом обзоре генерального секретариата национальной обороны и безопасности Франции, опубликованном в среду, констатируется, что вторжение России в Украину поставило ее на необратимый путь конфронтации с коллективным Западом, пишет EUobserver.

"Раскол, внесенный войной, и необратимость российского стратегического выбора заставляют ожидать конфронтации с Москвой", говорится в документе, где прогнозируется, что такая конфронтация будет происходить "в течение длительного периода времени, во многих регионах и пространствах".

"Средиземноморье, Черное море, Балтийский регион, Балканы, Северная Атлантика, а также Африка и Ближний Восток могут стать местами длительной конфронтации в сочетании с рисками потенциальной эскалации инцидентов", - отмечается в Стратегическом обзоре.

Документ указывает, что ранее Россия годами пыталась дестабилизировать Европу невоенными средствами, такими как политико-дипломатическая подрывная деятельность и информационная война, но теперь она сочетается "с желанием вступить в прямую военную конфронтацию, материализованную в агрессивной войне, развязанной против Украины".

Стратегический обзор Франции указывает на то, что любое мирное соглашение с Кремлем обернется лишь временным прекращением огня перед дальнейшей эскалацией. Также он предостерегает, что в случае успеха ядерного шантажа РФ в Украине Владимир Путин, вероятно, прибегнет к нему в других странах.

Документ также отмечает, что война в Украине "демонстрирует необходимость сохранения надежных ядерных сил сдерживания для предотвращения большой войны" в евроатлантическом регионе.

В нем также упоминается Китай как агрессивный конкурент Европы, но отмечается, что его цель Китая - заменить США как ведущую сверхдержаву. Кроме того, утверждается, что и Москва, и Пекин представляют угрозу усилиям ЕС по поддержанию мира на Западных Балканах.