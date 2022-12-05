Последнее обновление: 05.12.2022 10:32

Макрон продолжит звонить Путину, которого надо наказать за военные преступления

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Владимира Путина необходимо наказать за военные преступления, совершенные в Украине.

Ракетные российские удары по гражданской инфраструктуре он назвал военным преступлением. "Это военное преступление", - заявил Макрон в интервью CBS News.

На вопрос, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Макрон ответил: "Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов... Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ - да".

В то же время Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать открытый диалог с Путиным.

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера", - сказал Макрон.

Он в очередной раз заявил, что не видит военного варианта завершения войны: "Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение - это переговоры".

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