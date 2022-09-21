Макрон: Нейтральные к войне в Украине страны становятся соучастниками России

Страны, которые отказываются встать на сторону Украины в войне против России, являются "соучастниками" нового российского империализма.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Politico.

"Те, кто сегодня молчит, служат - против собственной воли или тайно с определенным соучастием - делу нового империализма", - сказал Макрон.

Макрон сказал, что агрессия России против Украины ознаменовала "возвращение к эпохе империализма и колоний" и что мир оказался перед выбором между "войной и миром".

В то время как западные союзники, такие как Франция, продемонстрировали единый фронт против России после ее вторжения в Украину, в Африке и Азии ответ был более сдержанным.

Некоторые страны не желают слишком решительно осуждать Россию. Эта тенденция нашла отражение в апрельском голосовании в ООН, когда 58 стран, включая Индию, Бразилию, Южную Африку и Индонезию, воздержались во время голосования за резолюцию об исключении России из Совета ООН по правам человека.

Президент Франции признал "чувство несправедливости", которое испытывают страны, пострадавшие от последствий войны, связанных с продовольствием, энергией и их экономикой. Но он также высказал сильное предупреждение тем, кто хочет оставаться на позиции "нейтралитета".

"Сегодня я хочу четко сказать: те, кто хочет имитировать борьбу неприсоединения, отказываясь четко высказываться, совершают ошибку, и понесут историческую ответственность", - сказал он, имея в виду движение неприсоединения времен холодной войны.