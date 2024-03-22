Белый дом: Нет указаний на то, что с нападением в Москве связана Украина

Администрация США заявила, что у нее нет никаких данных, которые позволили бы предполагать, что за нападением на концертный зал в Москве стоит Украина, отражающая российскую агрессию.

«Пока что нет никаких указаний на то, что Украина или украинцы причастны к этой стрельбе, — заявил представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби. — Я бы предостерег вас от того, чтобы как-то связывать это с Украиной с такой поспешностью».

«Когда вы смотрите на эти кадры, надо понимать, что есть мамы, отцы, братья и сестры, до которых новости пока не дошли. Это будет тяжелый день. Мы думаем о них“, — сказал Кирби, передает BBC.

Кирби также напомнил, что американское посольство в Москве издало предупреждение всем гражданам США в столице России избегать любых массовых скоплений, в том числе концертов.

Посольство США 7 марта предупреждало о готовящемся нападении в Москве и говорило о экстремистских "планах нападения в ближайшие 48 часов на большие скопления людей в Москве, которое неизбежно случится". С похожим предостережением выступила и британская миссия в России.

Между тем, Путин 19 марта на коллегии ФСБ заявил о "недавних провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в россии".

"Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - сказал Путин.